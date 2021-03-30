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Захарова сообщила о разрушении Австрией мифа об «агрессивной России»

News.ruиещё 13
1 час назад
Планы австрийского правительства по закупке российской вакцины против коронавирусной инфекции нового типа «Спутник V» разрушают миф об агрессивной России и необходимости полной международной изоляции страны. Об этом на своей странице в социальной сети сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Захарова: Австрия разрушила миф об «агрессивной России»
Фото: ТАССТАСС
Ранее канцлер Австрии Себастьян Курц потребовал от Европейского агентства лекарственных средств (EMA) скорейшим образом зарегистрировать в Евросоюзе российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», если она отвечает требованиям безопасности. Позднее он сказал, что Вена и Москва находятся в «хорошем диалоге» по поводу препарата.
Захарова, комментируя слова Курца, отметила, что даже страшно представить происходящее «в недрах евросоюзовской бюрократии».
Рушится мифологема, которая выстраивалась годами, об агрессивной России и необходимости ее изоляции. Сотрудничество на взаимовыгодной и взаимоуважительной основе — девиз российской политики в действии, — написала дипломат в Facebook.
Она подчеркнула, что всем уже пора перестать слушать «идеологов Брюсселя» с их «неактуальной философией».
Как ранее передавал NEWS.ru, власти Ниццы сделали предварительный заказ на поставку российской вакцины против коронавирусной инфекции нового типа «Спутник V». Об этом в разговоре с журналистами сообщил мэр города Кристиан Эстрози.
Политика,Кристиан Эстрози,Себастьян Курц,Мария Захарова,МИД,ЕС,Россия,Австрия,
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