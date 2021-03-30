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В Кремле назвали друзей России

Газета.Ruиещё 6
2 часа назад
У России на международной арене дружеских отношений гораздо больше, чем конфронтационных, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в интервью изданию «Аргументы и факты».
В Кремле перечислили друзей России
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Наверное, говоря о друзьях, нужно было начать с Китая. Также это Индия. И дальше можно перечислять практически всех в Азии и Тихоокеанском регионе. Может быть, кроме Австралии», – рассказал представитель Кремля.
Он также отметил, что Москва поддерживает хорошие отношения практически со всеми бывшими советскими государствами, за исключением Грузии, Украины и стран Балтии.
«У нас прекрасные отношения с республиками СНГ, углубленная интеграция со странами ЕАЭС. Кроме этого, еще один важный интеграционный процесс на пространстве бывшего Союза — это Союзное государство России и Белоруссии», – добавил Песков.
По его словам, в развитии отношений с Россией заинтересованы страны Латинской Америки и Африки, а также целый ряд европейских государств.
«Да, с Брюсселем дела идут неважно, но на двусторонней основе диалог со странами-членами ЕС продолжается», – поделился пресс-секретарь главы государства.
В ходе интервью Песков также подчеркнул, что российские власти не позволят Вашингтону вести диалог с Москвой с позиции силы.
Политика,Дмитрий Песков,НАТО,ЕАЭС,ЕС,Россия,Австралия,Индия,Китай,
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