Кремль заявил о невыполнении Киевом минских соглашений

Пресс-секретарь российского лидера подчеркнул, что минский комплекс мер "до сих пор является единственной основой для урегулирования ситуации на юго-востоке Украины", он зафиксировал четкую последовательность действий для преодоления конфликта.

В феврале 2015 года в столице Белоруссии был подписан документ под названием "Комплекс мер по выполнению Минских соглашений". Чаще его называют "Минские соглашения" или "Минск-2" в отличие от минского протокола и минского меморандума, подписанных в сентябре 2014 года. Соглашение "Минск-2" было призвано способствовать прекращению боевых действий между Украиной и непризнанными республиками, созданными на территории Донецкой и Луганской областей, и заложить основы для мирного политического урегулирования конфликта.