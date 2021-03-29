Путин наградил орденами топ-менеджеров "Лукойла"

Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации. Как уточняется в документе, госнаграды присуждены "за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу".

По данным "Лукойла", Воробьев и Федотов работают в компании с 2002 года, Пашаев — с 1997 года. Все трое уже имеют госнаграды. "Лукойл" в этом году отмечает свой 30-летний юбилей.