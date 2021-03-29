Канада ввела новые санкции против России

Как отметил Гарно, по мнению Оттавы, Москва также якобы нарушает права людей, проживающих в Крыму, и незаконно заселяет полуостров российскими гражданами. Глава МИД добавил, что Канада по мере необходимости будет и дальше вводить санкции в отношении РФ из-за ситуации в Крыму.