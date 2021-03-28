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Рогозин покинет пост главы «Роскосмоса»

Майк Габриелян
34 минуты назад
Телеграм-канал сообщил, что глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в ближайшее время отправится в отставку. Канал ссылается на свой источник.
Рогозин покинет пост главы «Роскосмоса»
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Дмитрий Рогозин в ближайшее время покинет пост главы «Роскосмоса», на его место рассматривается один из заместителей министра обороны РФ» — пишет канал РВНП.
На этой неделе эксперты издания URA.RU также предположили, что Рогозину принесли «черную метку». Это якобы сделал глава Счетной палаты Алексей Кудрин, раскритиковавший Рогозина и его ведомство на встрече с президентом Владимиром Путиным.
«В Роскосмосе, к сожалению, снова находим нарушений больше чем на 30 миллиардов рублей за прошлый год», - сказал Кудрин.
«Когда Кудрин сообщает о найденных нарушениях, это может означать, что по поводу Рогозина сложился консенсус, который ляжет в основу кадровых решений», — заявил политолог Константин Калачев.
Политолог Алексей Рощин не исключает, что критика главы Роскосмоса — результат борьбы групп влияния во власти за ресурсоемкий актив. По мнению эксперта, Рогозин не является представителем какого-либо клана, а конкуренция за корпорацию становится все жестче.
«Остается все меньше сфер, в которые государство готово вливать реальные деньги. Космос — одна из них. В условиях, когда все падает, эта отрасль становится важным ресурсом для многих игроков, который позволит „подкармливать“ своих союзников из разных сфер», - сказал Рощин.
Ранее «Рамблер» сообщал, что Рогозин пожелал успехов ушедшему в отставку главе NASA.
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