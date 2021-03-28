Рогозин покинет пост главы «Роскосмоса»

«Дмитрий Рогозин в ближайшее время покинет пост главы «Роскосмоса», на его место рассматривается один из заместителей министра обороны РФ» — пишет канал РВНП.
«В Роскосмосе, к сожалению, снова находим нарушений больше чем на 30 миллиардов рублей за прошлый год», - сказал Кудрин.
«Когда Кудрин сообщает о найденных нарушениях, это может означать, что по поводу Рогозина сложился консенсус, который ляжет в основу кадровых решений», — заявил политолог Константин Калачев.
«Остается все меньше сфер, в которые государство готово вливать реальные деньги. Космос — одна из них. В условиях, когда все падает, эта отрасль становится важным ресурсом для многих игроков, который позволит „подкармливать“ своих союзников из разных сфер», - сказал Рощин.