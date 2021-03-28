Песков объяснил нежелание россиян делать прививки

По мнению Пескова, необходимо усиливать пропаганду прививочной кампании, разъяснять гражданам безопасность препаратов и наращивать объемы производства вакцин. «Нам, как и всем странам мира, это чрезвычайно необходимо, потому что искусственная и естественная иммунизация населения — это единственный путь [вернуться к комфортному образу жизни]», — заключил Песков.

Всего на сегодняшний день в России зарегистрированы три вакцины против COVID-19. Самым первым был зарегистрирован препарат «Спутник V», состоящий из двух компонентов на основе аденовируса человека. После «Спутника V» регистрацию прошли еще две отечественные вакцины — «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».