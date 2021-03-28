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Путин объяснил, почему не сделал прививку от COVID-19 на камеру

РИА Новости
36 минут назад
Президент РФ Владимир Путин объяснил, почему не последовал примеру некоторых мировых лидеров и оставил процедуру вакцинации от COVID-19 непубличной: необязательно обезьянничать, если кто-то захочет в этом процессе что-то сфальсифицировать, сделать это не сложно, показав на камеры укол не препарата, а витаминов.
Президент на этой неделе сделал прививку от коронавируса. Пока неизвестно, какой из трех российских вакцин он привился. Ему предстоит еще один укол, отметил ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, никаких побочных эффектов у Путина после вакцинации не было и чувствует он себя хорошо. В Кремле заявляли, что не будут показывать сам процесс вакцинации. Песков отмечал, что президент не является сторонником "вакцинации под камеры", и даже без этого делает очень много для пропаганды вакцины.
"Ну мы разве с вами должны обезьянничать что ли? Обязательно делать, как кто-то где-то делает? Ну, наверное, нет", - сказал Путин в программе на телеканале "Россия 1".
Так президент ответил на вопрос о том, почему с его прививки нет ни одного кадра, в то время как многие лидеры стран "устраивали чуть ли не фото- и видеосессии" во время своей вакцинации.
"Ведь если на таком уровне кто-то захочет сфальсифицировать что-то там, надуть кого-то, это же не сложно сделать. Можно показать этот укол, а на самом деле уколоть физраствор, не знаю, все что угодно - кефир, какой-нибудь там апельсиновый сок... Я шучу, конечно, ну просто витамины. Ну это несерьезно, на мой взгляд", - добавил президент РФ.
Политика,Видео,Дмитрий Песков,Владимир Путин,
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