Путин объяснил, почему не сделал прививку от COVID-19 на камеру

Президент на этой неделе сделал прививку от коронавируса. Пока неизвестно, какой из трех российских вакцин он привился. Ему предстоит еще один укол, отметил ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков
. По его словам, никаких побочных эффектов у Путина после вакцинации не было и чувствует он себя хорошо. В Кремле заявляли, что не будут показывать сам процесс вакцинации. Песков отмечал, что президент не является сторонником "вакцинации под камеры", и даже без этого делает очень много для пропаганды вакцины.