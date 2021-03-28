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Депутат ГД предложил объявить вице-премьера Украины в розыск за Крым

News.ruиещё 9
3 часа назад
Депутат Госдумы Михаил Шеремет предложил объявить вице-премьера Украины Алексея Резникова в розыск после слов о Крыме. Представитель киевских властей настаивает на «выдворении» россиян в полуострова.
Депутат ГД предложил объявить вице-премьера Украины в розыск
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Резников считает, что у Киева есть право выселять россиян, которые переехали в Крым, потому что они являются пособниками «военного преступления». Реплику политика уже прокомментировал глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников. По его мнению, после таких заявлений Резникову остаётся только уйти в отставку.
Шеремет настаивает на более серьёзных мерах в отношении украинского вице-премьера.
В отношении подобных граждан необходимо ввести санкции. Призываю также следственные органы дать оценку словам Резникова на предмет угрозы жизни гражданам Российской Федерации, — цитирует парламентария РИА Новости.
Депутат уверен, что такого рода заявления не должны оставаться безнаказанными. Кроме того, у Шеремета нет сомнений, что подобные высказывания продиктованы «заокеанскими хозяевами» украинских властей.
Ранее NEWS.ru сообщал, что угроза со стороны киевских властей выселить россиян с полуострова не имеет никакого отношения к действительности. Такое мнение озвучил сотрудник постоянного представительства республики Крым при президенте РФ Александр Молохов.
Политика,Александр Молохов,Михаил Шеремет,Алексей Резников,Калашников Леонид Иванович,Госдума,РИА Новости,Республика Крым,Киев,Украина,
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