Депутат ГД предложил объявить вице-премьера Украины в розыск

Шеремет настаивает на более серьёзных мерах в отношении украинского вице-премьера.

Депутат уверен, что такого рода заявления не должны оставаться безнаказанными. Кроме того, у Шеремета нет сомнений, что подобные высказывания продиктованы «заокеанскими хозяевами» украинских властей.