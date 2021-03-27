Путин положил градусник на тумбочку после вакцинации

Глава государства на этой неделе сделал прививку от коронавируса. Пока неизвестно, какой из трех российских вакцин он привился. Ему предстоит еще один укол, отметил ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, никаких побочных эффектов у Путина после вакцинации не было и чувствует он себя хорошо.
"Я на всякий случай положил себе на тумбочку, когда спать ложился, градусник", - сказал Путин в интервью Павлу Зарубину в эфире телеканала "Россия 1" в программе "Москва. Кремль. Путин".