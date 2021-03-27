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Путин признался, что положил градусник на тумбочку

РИА Новости
17 часов назад
Президент РФ Владимир Путин сообщил, что после вакцинации от коронавируса положил на всякий случай перед сном градусник на тумбочку.
Путин положил градусник на тумбочку после вакцинации
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Глава государства на этой неделе сделал прививку от коронавируса. Пока неизвестно, какой из трех российских вакцин он привился. Ему предстоит еще один укол, отметил ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, никаких побочных эффектов у Путина после вакцинации не было и чувствует он себя хорошо.
"Я на всякий случай положил себе на тумбочку, когда спать ложился, градусник", - сказал Путин в интервью Павлу Зарубину в эфире телеканала "Россия 1" в программе "Москва. Кремль. Путин".
Политика,Павел Зарубин,Дмитрий Песков,Владимир Путин,
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