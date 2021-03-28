Слуцкий призвал ужесточить наказание за оскорбление Путина

Фото: РИА Новости РИА Новости

Такое заявление он сделал в ходе обсуждения высказывания американского лидера Джо Байдена о том, что Путин — «убийца».

Что касается оскорбления президента — нам определённо есть к чему стремиться. И наказание нам тоже надо усиливать для тех, кто оскорбляет президента, — сказал парламентарий в эфире YouTube-шоу «Соловьёв Live».

По его словам, в Бельгии за оскорбление главы государства могут дать наказание в виде тюремного заключения от двух до трёх лет, в Дании — от трёх до четырёх лет, в Германии — от трёх до пяти месяцев, а во Франции могут оштрафовать на сумму до 45 тыс. (около 4 млн рублей).

17 марта во время интервью телекомпании ABC Байден утвердительно ответил на вопрос корреспондента, считает ли он убийцей своего российского коллегу. Глава Белого дома также пообещал, что российский лидер непременно «ответит» за вмешательство в американские выборы.

В ответ на это Путин заявил, что «кто обзывается — тот сам так называется». При этом он предложил президенту США «не пикироваться заочно», а пообщаться лично посредством видеосвязи, которая могла бы стать достоянием общественности в прямом эфире. В ответ на предложение главы РФ Белый дом заявил, что лидеры стран уже беседовали и что Соединённые Штаты поддерживают контакт с российским руководством.

Сам Байден от ответов на вопросы журналистов на эту тему уклонялся, но всё же выразил уверенность в том, что «в какой-то момент» переговорит с Путиным.