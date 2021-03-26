Захарова напомнила послу Италии о российских сырах

Дипломат дополнила, что российские сыры были оценены по достоинству даже среди иностранных журналистов во время дегустации продукта, состоявшейся в рамках проекта «Гастрономическая карта России». Мероприятие прошло в феврале 2019 года в пресс-центре МИД.

Ранее посол Италии в России Паскуале Терраччано заявил о необходимости скорректировать список санкционных продуктов, исключив из него сыр пармезан. Он объяснил это тем, что данный сорт сыров не входит в число свежих продуктов, которых касаются импортные ограничения.