Путин рассказал о падении с лошади

"Я тоже люблю лошадей", - сказал глава государства во время общения с представительницей краснодарского ипподрома в ходе заседания наблюдательного совета АНО "Россия - страна возможностей".
"Меня один раз снимали, я тренировался, и так получилось, что лошадь перед барьером встала, и я сделал такой кульбит, вот просто реальный кульбит", - поделился воспоминаниями Путин. Он добавил, что предложил оператору, снимавшему этот процесс, сохранить видео. "[Это был] первый раз, когда я услышал от него такой ответ: я, говорит, сотру немедленно", - рассмеявшись, рассказал Путин.