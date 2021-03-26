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Путин рассказал, как упал с лошади

ТАСС
13 минут назад
Президент России Владимир Путин рассказал в пятницу о своей любви к лошадям и об одной из тренировок, во время которой он вылетел из седла, но падать оказалось "достаточно комфортно".
Путин рассказал о падении с лошади
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"Я тоже люблю лошадей", - сказал глава государства во время общения с представительницей краснодарского ипподрома в ходе заседания наблюдательного совета АНО "Россия - страна возможностей".
Путин при этом отметил, что на данный момент ему редко удается ездить верхом, но он помнит, как учился этому.
"Меня один раз снимали, я тренировался, и так получилось, что лошадь перед барьером встала, и я сделал такой кульбит, вот просто реальный кульбит", - поделился воспоминаниями Путин. Он добавил, что предложил оператору, снимавшему этот процесс, сохранить видео. "[Это был] первый раз, когда я услышал от него такой ответ: я, говорит, сотру немедленно", - рассмеявшись, рассказал Путин.
Он отметил, что на месте падения был мягкий грунт с опилками и "достаточно было комфортно падать".
Политика,Владимир Путин,
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