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Путин рассказал о смерти своего знакомого в Латвии от коронавируса

ИА Regnum
1 час назад
Уровень организации системы здравоохранения в Латвии оставляет желать лучшего. Об этом 26 марта заявил президент России Владимир Путин на заседании наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей».
«Один мой очень хороший знакомый, мой коллега, бывший-бывший. Он жил в Латвии практически всю жизнь, заболел ковидом и выяснилось, что в главном латвийском инфекционном центре МРТ даже нет, только старый рентген, который не может показать реальный уровень поражения лёгких. Лекарств нет, ничего нет. Сказал: мы в очереди стоим, нам обещали, но пока нет. Предложили вывезти его в Москву, сделали всё, сделали всё, но вывезти его не смогли. Человек умер. Вот это уровень организации в том числе», — заявил Путин.
В конце декабря 2019 года китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань провинции Хубэй. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV (позднее названный SARS-CoV-2). 11 марта 2020 года Всемирная Организация Здравоохранения объявила пандемию коронавируса COVID-19, который к этому моменту поразил 118 тысяч человек в 114 странах.
Политика,Видео,Владимир Путин,ВОЗ,Латвия,
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