«Один мой очень хороший знакомый, мой коллега, бывший-бывший. Он жил в Латвии практически всю жизнь, заболел ковидом и выяснилось, что в главном латвийском инфекционном центре МРТ даже нет, только старый рентген, который не может показать реальный уровень поражения лёгких. Лекарств нет, ничего нет. Сказал: мы в очереди стоим, нам обещали, но пока нет. Предложили вывезти его в Москву, сделали всё, сделали всё, но вывезти его не смогли. Человек умер. Вот это уровень организации в том числе», — заявил Путин.