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Путин назначил Мельниченко врио главы Пензенской области

BFM.RUиещё 31
22 часа назад
Владимир Путин назначил Олега Мельниченко врио губернатора Пензенской области. Об этом сообщает сайт Кремля.
Путин назначил нового губернатора Пензенской области
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Президент провел в режиме видеоконференции встречу с сенатором, в ходе которой подписал Указ о его назначении временно исполняющим обязанности главы региона.
«Я назначаю вас временно исполняющим обязанности губернатора Пензенской области. Вы понимаете, что для того, чтобы стать полноценным руководителем, нужно заручиться доверием избирателей и жителей области. Хочу пожелать вам успехов», — сказал Путин.
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев и его пять предполагаемых соучастников задержаны по делу о взяточничестве на сумму более 31 миллиона рублей, всем шестерым предъявлено обвинение, по решению суда они заключены под стражу. Путин 23 марта подписал указ об освобождении от должности Белозерцева в связи с утратой доверия.
Политика,Олег Мельниченко,Иван Белозерцев,Владимир Путин,Пензенская Область,
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