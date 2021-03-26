Путин назначил нового губернатора Пензенской области

Президент провел в режиме видеоконференции встречу с сенатором, в ходе которой подписал Указ о его назначении временно исполняющим обязанности главы региона.
«Я назначаю вас временно исполняющим обязанности губернатора Пензенской области. Вы понимаете, что для того, чтобы стать полноценным руководителем, нужно заручиться доверием избирателей и жителей области. Хочу пожелать вам успехов», — сказал Путин.
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев и его пять предполагаемых соучастников задержаны по делу о взяточничестве на сумму более 31 миллиона рублей, всем шестерым предъявлено обвинение, по решению суда они заключены под стражу. Путин 23 марта подписал указ об освобождении от должности Белозерцева в связи с утратой доверия.