В Госдуме раскритиковали военную стратегию Украины

"Вся эта новая стратегия - лишь переписывание старых бумаг. С 2014 года во всех украинских документах Россию называют страной-агрессором, которая чуть ли не с византийских времен все время пытается у несчастной Украины что-то забрать. И как только Украина выбирает очередной европейский путь, а, если говорить открыто, предательство союзных обязательств и братских отношений, то сразу же во всем виновата Россия. И не случайно все предатели украинского народа либо на денежных купюрах, либо в учебниках истории. И так происходит с первых дней "самостийности" Украины", - сказал Бальбек РИА Новости.