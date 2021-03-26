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В Госдуме оценили новую стратегию военной безопасности Украины

РИА Новости
5 часов назад
Депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек назвал новую стратегию военной безопасности Украины "переписыванием старых бумаг".
В Госдуме раскритиковали военную стратегию Украины
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Ранее президент Украины Владимир Зеленский утвердил стратегию военной безопасности Украины, предусматривающую членство страны в НАТО, прекращение временной "оккупации" части территории страны, а также готовность к сдерживанию агрессии. В документе указывается, что "на национальном уровне Российская Федерация остается военным противником Украины".
"Вся эта новая стратегия - лишь переписывание старых бумаг. С 2014 года во всех украинских документах Россию называют страной-агрессором, которая чуть ли не с византийских времен все время пытается у несчастной Украины что-то забрать. И как только Украина выбирает очередной европейский путь, а, если говорить открыто, предательство союзных обязательств и братских отношений, то сразу же во всем виновата Россия. И не случайно все предатели украинского народа либо на денежных купюрах, либо в учебниках истории. И так происходит с первых дней "самостийности" Украины", - сказал Бальбек РИА Новости.
Он отметил, что Россия не является военным противником украинскому народу, "что же касается сегодняшней украинской власти - да, мы с ними непримиримые враги".
Политика,Руслан Бальбек,Владимир Зеленский,НАТО,Госдума,РИА Новости,Украина,
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