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В МИД России пообещали ответить на санкции Евросоюза

Национальная Служба Новостейиещё 4
6 часов назад
Россия ответит на новые ограничительные меры Евросоюза, заявила на брифинге официальный представитель МИД страны Мария Захарова. Об этом сообщает ТАСС.
В МИД пообещали ответить на санкции Евросоюза
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Предпринятые очередные недружественные шаги ЕС в отношении России, как обычно это и бывает, не останутся без соразмерного ответа», — отметила дипломат.
ЕС 22 марта из-за нарушения прав человека ввел санкции против 11 физлиц из Китая, Ливии и России. Ограничения коснулись вице-премьера Чечни Абузайда Висмурадова и бывшего главы полиции города Аргун Аюба Катаева. Чиновников обвинили в преследовании представителей ЛГБТ-сообщества.
Кроме того, 2 марта ЕС ввел санкции против ряда российских официальных лиц из-за ситуации вокруг оппозиционера Алексея Навального.
Политика,Аюб Катаев,Мария Захарова,Алексей Навальный,МИД,ЕС,Россия,
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