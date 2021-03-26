Ройзмана оштрафовали за участие в несогласованной акции

В отношении Ройзмана возбуждены два дела по ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ ("Нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга"). Ройзман уточнял ТАСС, что уведомлен о двух административных делах за участие в несогласованных митингах 23 и 31 января.