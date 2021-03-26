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В ДНР призвали запретить Поклонской баллотироваться в Госдуму

Ura.Ruиещё 2
1 час назад
В Донбассе требуют не выдвигать кандидатуру депутата, бывшего прокурора Крыма Натальи Поклонской на выборы в Государственную Думу РФ. С соответствующей просьбой общественность ДНР обратилась к Главе Республики Крым Сергею Аксенову. Текст обращения опубликован на сайте органа.
В ДНР призвали запретить Поклонской выдвигаться в Госдуму
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Данный человек, оскорбивший своими высказываниями память погибших жителей Донбасса, не достоин представлять интересы русского народа», — говорится в документе.
Общественная палата также отметила, что у жителей Донбасса одна дорога — «путь домой, в Российскую Федерацию».
Также в обращении отмечается, что Поклонская оскорбила жителей Донбасса. Политик заявила, что жители ДНР не знают своей цели. Кроме того, Общественная палата недовольна высказыванием Поклонской о том, что «кто-то за жителей Донбасса надевает военную форму». Они напомнили, что «в 2014 году на защиту родного края, русского языка и свободы встали учителя, врачи, шахтеры, металлурги — люди обычных профессий. Без оружия в руках они пытались остановить украинские танки, а в ответ получили удары авиацией и артиллерией».
Ранее представитель ДНР в группе по безопасности на переговорах по мирному урегулированию конфликта Алексей Никоноров заявил, что на линии соприкосновения самопровозглашенных республик Донбасса и Украины увеличивается количество нарушений перемирия. В ДНР многократно заявляли о новых нарушениях режима тишины, передает «Национальная служба новостей».
Политика,В мире,Крым наш,Алексей Никоноров,Наталья Поклонская,Сергей Аксенов,Общественная палата России,Госдума,Республика Крым,
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