В ДНР призвали запретить Поклонской выдвигаться в Госдуму

Также в обращении отмечается, что Поклонская оскорбила жителей Донбасса. Политик заявила, что жители ДНР не знают своей цели. Кроме того, Общественная палата недовольна высказыванием Поклонской о том, что «кто-то за жителей Донбасса надевает военную форму». Они напомнили, что «в 2014 году на защиту родного края, русского языка и свободы встали учителя, врачи, шахтеры, металлурги — люди обычных профессий. Без оружия в руках они пытались остановить украинские танки, а в ответ получили удары авиацией и артиллерией».