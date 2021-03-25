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Путин удивился фотографии Баскова в детском театре

Российская Газетаиещё 2
23 часа назад
Во время посещения нового здания Детского музыкального театра юного актера президент РФ Владимир Путин увидел фотографии юных артистов, которые висели на стенах.
Путин удивился фотографии Баскова в детском театре
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Художественный руководитель и основатель театра Александр Федоров сообщил, что одним из первых учеников был Николай Басков.
"Басков у вас тоже здесь проходил курс молодого бойца?" - улыбнулся президент.
Основатель театра рассказал, что будущий артист пришел, когда ему было 10 лет, и ушел, когда исполнилось 16. На фотографии Басков запечатлен в момент, когда поет завершающую песню.
Политика,Александр Федоров,Николай Басков,Владимир Путин,
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