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Парад Победы в этом году состоится в 28 городах России

Газета.Ruиещё 12
25 марта 2021
Глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что Парад Победы пройдет в 28 российских городах. Его слова приводит "Интерфакс". "Помимо Москвы, военные парады состоятся еще в 27 городах страны. В них примет участие более 47 тысяч человек, порядка тысячи шестисот единиц военной техники и более двухсот воздушных судов", - сказал он на заседании коллегии министерства обороны. Министр отметил, что торжественные мероприятия, посвященные 76-й годовщине победы в Великой Отечественной войне пройдет в 377 городах и населенных пунктах. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в 2021 году Парад Победы пройдет в стандартном формате. В 2020 году ежегодно проводимый военный парад в ознаменование победы в Великой Отечественной войне был перенесен на 24 июня, в связи с пандемией коронавируса. Эту дату выбрали в честь 75-летия первого Парада Победы на Красной площади 24 июня 1945 года.
Парады Победы пройдут в 28 городах России
Фото: Газета.RuГазета.Ru
Политика,Сергей Шойгу,Дмитрий Песков,Министерство обороны,Интерфакс,Москва,Россия,
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