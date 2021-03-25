В КПРФ наметился раскол

КПРФ намечается раскол между законодателями и исполнителями.

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В преддверии думской кампании-2021 конфликты в КПРФ происходят уже не только между симпатизирующими Алексею Навальному и теми, кто считает его предателем и иностранным агентом. Заявления по этому поводу делал даже лидер КПРФ Геннадий Зюганов , грозя некоторым чуть ли не исключением из партии. Так, все чаще на местах депутаты-коммунисты критикуют своих однопартийцев-управленцев — глав муниципалитетов, городов и целых регионов.

Только на прошлой неделе депутаты новосибирского горсовета, включая представителей КПРФ, потребовали от мэрии, которую возглавляет коммунист Анатолий Локоть , приостановить конкурс на заключение концессионного соглашения по созданию в Новосибирске «умных остановок», оснащенных торговыми точками, интернетом и системами видеонаблюдения. По мнению парламентариев, проект по построению на месте остановок с наиболее высокой проходимостью интерактивных маршрутов и размещению информации о движении общественного транспорта онлайн, а также киосков в едином стиле чреват злоупотреблениями.

Предыдущий тендер по этому проекту был отменен из-за претензий со стороны Федеральной антимонопольной службы

Как рассказал в публикации для сайта «Тайга.инфо» депутат горсовета Новосибирска от КПРФ Александр Бурмистров , проект «умных остановок» предусматривает создание единым лотом 250 остановочных модулей, 156 из которых должны быть оснащены павильонами для коммерческой деятельности. Предполагается, что доходность от их эксплуатации и должна покрывать расходы концессионера. При этом в городе остаются сотни старых ржавых остановок, которых в разы больше, чем включенных в концессию. Более того, коммунист заметил, что цена участия возможного концессионера в конкурсе измеряется в сотнях миллионов рублей.

Таким образом конкуренция искусственно ограничивается и возникает возможность появления монополиста. Кроме того, по большому счету неясно, зачем этот проект нужен непосредственно новосибирцам. Ведь по завершении концессии город рискует вместо прибыли получить вконец изношенное имущество и дополнительные затраты на его утилизацию.

Ранее депутат новосибирского горсобрания от КПРФ Виктор Стрельников активно критиковал Локтя за то, что мэрия, по данным сайта «Сибкрай.ru», передала землю на баланс муниципальной структуры, а затем уже эта структура продала коммерческой компании, в то время как местные жители и представители депутатского корпуса добивались, чтобы здесь разбили сквер.

«Меня как коммуниста удивляет тот факт, что мэрия, которой руководит член нашей партии, до последнего скрывала факт продажи. А ведь мой округ примыкает к территории бывшего рынка», – говорил Виктор Стрельников. Для него в итоге это закончилось исключением из обкома, писали «Известия». Местные же жители в результате действий мэрии почувствовали себя ущемленными.

В Москве глава муниципального образования Щукино коммунист Андрей Гребенник также вызывает недовольство депутатов, в том числе и своих однопартийцев.

Уже несколько лет под разными предлогами отказывается отчитаться о своей деятельности перед парламентариями. Нежеланием главы муниципалитета доложить о результатах своей работы уже заинтересовалась прокуратура

Как отмечала «Москва.ру», еще в начале года ведомство внесло Гребеннику представление о необходимости отчитаться перед коллегами в течение месяца, так как непредставление ежегодных отчетов о результатах деятельности является нарушением закона и принципов местного самоуправления.

С критикой своих «красных» губернаторов выступают также депутаты-коммунисты в Хакасии и Орловской области.

Хакасские коммунисты предъявляют претензии главе республики Валентину Коновалову и открыто призывают к его отзыву с высшего поста исполнительной власти региона. Например, в острую конфронтацию с Коноваловым вступил авторитетный представитель совета депутатов Аскизского района Хакасии - коммунист Александр Андреев , писал «Коммерсант».

А соратники Андреева готовы вынести вопрос недоверия главе региона на обсуждение с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым. Сам Андреев весной 2020 года также выступил инициатором процедуры отзыва Коновалова с поста руководителя исполнительной власти региона. В частности, хакасские коммунисты очень недовольны тем, как Коновалов распоряжается средствами регионального бюджета.

«Парламентарии требовали отчета о тратах из резервного фонда на сумму почти в 500 млн рублей. Много вопросов вызвало их целевое использование, в частности, на культурно-развлекательные мероприятия в период карантина», — писали «Известия». «Коновалову припомнили историю 2018 года. Тогда он выделил из казны своей команде чиновников премии на суммы от 250 до 400 тыс. рублей за счет зарплат бюджетников. Некоторые вознагражденные госслужащие находились в должности всего несколько недель», — отмечало издание.

В Орловской области представитель местной фракции КПРФ и вице-спикер облсовета Валентина Остроушко обвинила губернатора Орловщины от КПРФ Андрея Клычкова в уничтожении областной медицины.

По ее словам, многие орловчане сейчас вынуждены лечиться в федеральных клиниках, так как из больниц Орла при новом губернаторе были уволены почти все внешние совместители, проводившие сложнейшие операции. При Клычкове также сменилось несколько руководителей орловских медучреждений, а многие высококлассные специалисты вообще отказались работать при новой администрации, писал «Регнум». Остроушко особо подчеркнула, что до прихода «красного» главы области большую часть операций, особенно детских, можно было делать непосредственно в регионе, привлекая по необходимости ведущих хирургов-совместителей.

Подобные конфликты с лидерами-управленцами от собственной партии приводят к массовому исходу коммунистов из КПРФ.

Например, недавно ячейку КПРФ в Волжске покинули сразу несколько активистов, обвинивших местное руководство в превращении компартии в партию «иуд» и «прихватизаторов», сообщал «Профиль».

Хотя город возглавлял коммунист Николай Семенов , местная ячейка испытывала большие трудности. Однопартийцы обвинили его в абсолютном отсутствии коммунистических принципов, продвижении на выборах и включении в партсписки исключительно ресурсных, денежных кандидатов, отмечало издание.

Подозрения экс-коммунистов явно были небеспочвенны, поскольку против главы Волжска было возбуждено уголовное дело о незаконном предпринимательстве. «По версии следствия, став главой города, Семенов продолжал через подставных лиц (предположительно своего сына) руководить компанией «Диск», гендиректором которой он являлся до своего избрания в октябре 2019 года. Более того, мэр-коммунист, пользуясь служебным положением, даже лоббировал интересы своего предприятия», — писал журнал.

То, что представители КПРФ открыто выступают против своих же управленцев – очень показательно, считает политолог Саид Гафуров

«Если депутат идет на открытый конфликт с руководителем территории из своей же партии, значит, он в принципе ощущает себя вне партии, уже морально готов сдать партбилет. Судя по всему, во многих подконтрольных КПРФ регионах сейчас намечается именно такая тенденция», — констатировал эксперт.