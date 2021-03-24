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Канада ввела санкции против девяти российских чиновников

РИА Новости
14 минут назад
Канадский МИД объявил о введении санкций против девяти российских чиновников в связи с ухудшением ситуации с правами человека в РФ.
В санкционный список вошли глава ФСБ Александр Бортников, главы ФСИН Александр Калашников, первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко, генпрокурор Игорь Краснов, заместители министра обороны РФ Алексей Криворучко и Павел Попов, начальник управления президента Андрей Ярин и полпред президента в Сибири Сергей Меняйло.
В коммюнике отмечается, что решение о санкциях, связанных с ситуацией вокруг блогера Алексея Навального, было принято в соответствии с мерами, которые уже объявили США, Евросоюз и Великобритания.
Политика,Игорь Краснов,Андрей Ярин,Александр Калашников,Алексей Криворучко,Павел Попов,Сергей Кириенко,Александр Бортников,Сергей Меняйло,Алексей Навальный,Администрация Президента РФ,ФСИН,ФСБ,МИД,ЕС,Россия,Канада,
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