Россия напомнила Канаде о "правочеловеческих прегрешениях"

"Осуждаем введение Канадой очередных антироссийских санкций, которые абсолютно нелегитимны с точки зрения международного права и бессмысленны в плане давления на Россию. Разговаривать с нами языком санкций контрпродуктивно, - заявил представитель дипмиссии. - Разумеется, этот недружественный шаг, наносящий вред и без того непростым двусторонним отношениям, не останется без адекватного ответа".
"Прежде, чем заниматься нравоучениями, Оттаве следовало бы подумать о собственных правочеловеческих прегрешениях, включая систематическое насилие в отношении коренного населения и проявления расовой дискриминации", - резюмировал дипломат.