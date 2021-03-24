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Мишустин передал греческому премьеру привет от Путина

News.ruиещё 2
1 час назад
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин в ходе переговоров с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом передал коллеге привет от президента России Владимира Путина.
Мишустин передал греческому премьеру привет от Путина
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Реплику Мишустина услышали журналисты местных СМИ, передаёт РИА Новости. Российский политик передал «самый тёплый привет и наилучшие пожелания» от Путина в начале разговора с Мицотакисом.
Мишустин в ходе общения с премьер-министром Греции также отметил особые отношение Москвы и Афин. По мнению председателя правительства РФ, российско-греческое партнёрство основывается на особой исторической и культурной близости народов двух государств.
Визит Мишустина в Грецию приурочен к 200-летию со дня начала национально-освободительной революции, в результате которой греческое государство в 1830 году получило независимость от Османской империи. Как писал NEWS.ru, российский премьер примет участие в памятных мероприятиях по этому поводу. Кроме того, Мишустина наградят Золотой медалью Афин в знак признания вклада русского народа в борьбу за освобождение Греции.
Политика,Михаил Мишустин,Владимир Путин,Правительство РФ,РИА Новости,Греция,
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