Мишустин передал греческому премьеру привет от Путина

Мишустин в ходе общения с премьер-министром Греции также отметил особые отношение Москвы и Афин. По мнению председателя правительства РФ, российско-греческое партнёрство основывается на особой исторической и культурной близости народов двух государств.

Визит Мишустина в Грецию приурочен к 200-летию со дня начала национально-освободительной революции, в результате которой греческое государство в 1830 году получило независимость от Османской империи. Как писал NEWS.ru, российский премьер примет участие в памятных мероприятиях по этому поводу. Кроме того, Мишустина наградят Золотой медалью Афин в знак признания вклада русского народа в борьбу за освобождение Греции.