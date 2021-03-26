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Пушков ответил на призыв властей Украины отказаться от слова «Донбасс»

Lenta.ruиещё 13
12 минут назад
Член Совета Федерации Алексей Пушков ответил на призыв властей Украины отказаться от слова «Донбасс». Он написал в своем Telegram-канале, что Донбасс никогда не имел никакого отношения к Украине.
Пушков ответил на призыв Украины отказаться от слова «Донбасс»
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Так он прокомментировал заявление секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова о том, что «никакого Донбасса нет».
«Но раз нет, то и нечего Киеву на него зариться. Оставьте людей в покое. Жители большей части Донбасса и не хотят быть в составе Украины — российские паспорта получают. Как ни странно, но в одном Данилов прав: Донбасс никогда не имел никакого отношения к собственно Украине и территориям, заселенным украинцами», — подчеркнул сенатор.
Пушков заключил, что Донбасс всегда был русским.
«Нет его в украинских документах — и не надо. Самому Донбассу — не надо», — написал он.
Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что слово «Донбасс» не встречается ни в одном нормативно-правовом документе Украины. Он утверждает, что «эта дефиниция» навязывается Российской Федерацией.
«Никакого Донбасса не существует, это очень опасно, когда мы начинаем такие вещи говорить», — добавил чиновник.
В 2014 году часть Донецкой и Луганской областей провозгласили независимость после смены центральной власти на Украине. Киев попытался вернуть мятежные регионы силой и обвиняет Россию в оккупации. Москва отвергает претензии.
Политика,Выборы на Украине,Безопасность,Алексей Данилов,Алексей Пушков,Совет Федерации,Украина,
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