Пушков ответил на призыв Украины отказаться от слова «Донбасс»

«Но раз нет, то и нечего Киеву на него зариться. Оставьте людей в покое. Жители большей части Донбасса и не хотят быть в составе Украины — российские паспорта получают. Как ни странно, но в одном Данилов прав: Донбасс никогда не имел никакого отношения к собственно Украине и территориям, заселенным украинцами», — подчеркнул сенатор.
«Нет его в украинских документах — и не надо. Самому Донбассу — не надо», — написал он.
«Никакого Донбасса не существует, это очень опасно, когда мы начинаем такие вещи говорить», — добавил чиновник.