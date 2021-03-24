Елена Драпеко: "Манижа не должна выступать под российским флагом"

Драпеко напомнила, что на предстоящей Олимпиаде российские спортсмены, олимпийские чемпионы будут выступать без флага, а «неизвестно что поющие» артисты могут использовать триколор.

В частности, депутат отметила, что ей не понравилась песня артистки Manizha, которая будет представлять РФ на Евровидении.

Как сообщал «Рамблер», в 2021 году Россию на «Евровидении» представит певица Manizha с композицией «Русская женщина». Песню и номер, представленные артисткой на национальном отборе, уже раскритиковали в соцсетях. В частности, журналистка Юлия Витязева отметила, что ей композиция, в которой намешаны идеи мультикультурализма, феминизма и поддержки ЛГБТ, «не зашла». При этом певицу, по её мнению, скорее всего одобрят в Европе.