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Елена Драпеко: "Манижа не должна выступать под российским флагом"

Павел Тиунов
40 минут назад
Певице Manizha следует запретить выходить на сцену Евровидения под российским флагом, заявила «Собеседнику» зампред думского комитета по культуре Елена Драпеко. Она также призвала вывести Россию из состава участников конкурса.
Елена Драпеко: "Манижа не должна выступать под российским флагом"
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Драпеко напомнила, что на предстоящей Олимпиаде российские спортсмены, олимпийские чемпионы будут выступать без флага, а «неизвестно что поющие» артисты могут использовать триколор.
В частности, депутат отметила, что ей не понравилась песня артистки Manizha, которая будет представлять РФ на Евровидении.
«Мне жалко российский флаг, поверьте», - заявила парламентарий.
Она добавила, что России следует отказаться от участия в Евровидении, поскольку конкурс давно превратился в политизированное мероприятие, продвигающее ЛГБТ-ценности.
«Бог с ним, пусть поет, кто хочет. Только жалко, что все это будет на фоне российского флага», - добавила она.
Как сообщал «Рамблер», в 2021 году Россию на «Евровидении» представит певица Manizha с композицией «Русская женщина». Песню и номер, представленные артисткой на национальном отборе, уже раскритиковали в соцсетях. В частности, журналистка Юлия Витязева отметила, что ей композиция, в которой намешаны идеи мультикультурализма, феминизма и поддержки ЛГБТ, «не зашла». При этом певицу, по её мнению, скорее всего одобрят в Европе.
Политика,Елена Драпеко,Россия,
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