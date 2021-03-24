Елена Драпеко: "Манижа не должна выступать под российским флагом"

Певице Manizha следует запретить выходить на сцену Евровидения под российским флагом, заявила
«Собеседнику» зампред думского комитета по культуре Елена Драпеко
. Она также призвала вывести Россию
из состава участников конкурса.
Драпеко напомнила, что на предстоящей Олимпиаде российские спортсмены, олимпийские чемпионы будут выступать без флага, а «неизвестно что поющие» артисты могут использовать триколор.
В частности, депутат отметила, что ей не понравилась песня артистки Manizha, которая будет представлять РФ на Евровидении.
«Мне жалко российский флаг, поверьте», - заявила парламентарий.
Она добавила, что России следует отказаться от участия в Евровидении, поскольку конкурс давно превратился в политизированное мероприятие, продвигающее ЛГБТ-ценности.
«Бог с ним, пусть поет, кто хочет. Только жалко, что все это будет на фоне российского флага», - добавила она.
Как сообщал «Рамблер», в 2021 году Россию на «Евровидении» представит певица Manizha с композицией «Русская женщина». Песню и номер, представленные артисткой на национальном отборе, уже раскритиковали в соцсетях. В частности, журналистка Юлия Витязева отметила, что ей композиция, в которой намешаны идеи мультикультурализма, феминизма и поддержки ЛГБТ, «не зашла». При этом певицу, по её мнению, скорее всего одобрят в Европе.