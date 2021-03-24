В Госдуме потребовала запретить Маниже петь под флагом РФ

Депутат Госдумы Елена Драпеко раскритиковала выдвижение на музыкальный конкурс "Евровидение" певицы Манижи Сангин.В частности, парламентарий потребовала "снять с нее" все государственные символы, имея в виду запрет выступления под флагом России.

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин ТАСС/Валерий Шарифулин

"Вот наши олимпийские чемпионы будут выступать без флага России, а эти неизвестно что поющие будут выступать под флагом", – сказала Драпенко.

По ее мнению, песня "Русская женщина" не произвела должного впечатления и не смогла затронуть чувства слушателей.

"Манижа не тронула не только меня, но и всех остальных. Не знаю, кому она до такой степени понравилась", – сказала депутат в интервью порталу Sobesednik.ru.

Она выразила мнение, что на конкурс следовало послать группу Little Big. При этом "Евровидение" Драпенко назвала абсолютно дискредитировавшим себя конкурсом.

"Побеждает на нем совсем не тот, кто лучше поет. Конкурс политизированный, абсолютно ЛГБТированный. Бог с ним, пусть поет, кто хочет", – добавила депутат.