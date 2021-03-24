Программа туристического кешбэка продлена на 2021 год

Максимальная стоимость возврата за тур внутри страны составляет 20 тысяч рублей. А общая сумма выплаченных государством компенсаций по итогам года может достичь двух миллиардов. Соответствующее постановление Правительства вступает в силу с 24 марта.

Размер возврат в этом году, как и в прошлом, составит 20% от суммы бронирования, но не более 20 000 рублей. При этом с одной карты можно оплатить несколько путешествий. Общая сумма возврата на одну карту не ограничена. Кешбэк придёт в течение 5 рабочих дней после транзакции.