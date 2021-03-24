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Программа туристического кешбэка продлена на 2021 год

Парламентская газета
1 час назад
Максимальная стоимость возврата за тур внутри страны составляет 20 тысяч рублей. А общая сумма выплаченных государством компенсаций по итогам года может достичь двух миллиардов. Соответствующее постановление Правительства вступает в силу с 24 марта.
Программа туристического кешбэка продлена на 2021 год
Фото: АЛЕКСЕЙ ВАСИЛЬЕВ / ПГАЛЕКСЕЙ ВАСИЛЬЕВ / ПГ
В России начался третий этап программы туристического кешбэка. Вернуть деньги можно за поездки по России, оплаченные картой «Мир». Забронированы они должны быть строго с 18 марта по 15 июня 2021 года. А закончиться путешествие должно не позднее 30 июня.
Главная задача программы — поддержка внутреннего туризма, прокомментировал «Парламентской газете» член Комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Алексей Воевода.
«В позапрошлом году туристы вывезли из страны 45 миллиардов долларов, — рассказал депутат. — Чистое отрицательное сальдо внешнеторгового оборота по туризму — 35 миллиардов долларов. Для примера, это 30% доходов от продажи нефти в 2019 году. Эта сумма также в 1,5 раза больше, чем доходы от экспорта зерна и в 2,2 раза больше, чем доходы от экспорта оружия».
Ожидается, что правом льготной поездки в рамках третьего этапа туристического кешбэка смогут воспользоваться до 300 тысяч россиян.
Размер возврат в этом году, как и в прошлом, составит 20% от суммы бронирования, но не более 20 000 рублей. При этом с одной карты можно оплатить несколько путешествий. Общая сумма возврата на одну карту не ограничена. Кешбэк придёт в течение 5 рабочих дней после транзакции.
Чтобы получить возврат, всем путешественникам необходимо зарегистрироваться на сайте Ростуризма или на странице акции в сервисе Travelata.ru. Кстати, чтобы не попасть впросак, эксперты советуют заранее перепроверить — участвуют ли тот или иной туроператор или отель в программе туристического кешбэка. Сделать это можно также на сайте сообщества туроператоров «Большая страна».
«Последние лет 100, наверно, туризм в России рассматривается как нечто, не обладающее значимым экономическим потенциалом. А зря, — прокомментировал Алексей Воевода. — На данный момент уже видна необходимость в серьезном регулировании. Отрасль нуждается в законодательной и налоговых «оттепелях».
Запуск третьего этапа программы туристического кешбэка Михаил Мишустин анонсировал на заседании Правительства 11 марта. В рамках первого этапа туры можно было приобрести в прошлом августе, а само путешествие нужно было совершить до конца 2020 года. Второй этап продаж начался в октябре и касался поездок, совершённых до 10 января 2021 года. Всего за это время граждане приобрели туры на 6,5 миллиарда рублей, а общая сумма кешбэка составила 1,2 миллиарда рублей.
Политика,Михаил Мишустин,Алексей Воевода,Ростуризм,Госдума,Парламентская газета,Россия,
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