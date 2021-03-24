Программа туристического кешбэка продлена на 2021 год

«В позапрошлом году туристы вывезли из страны 45 миллиардов долларов, — рассказал депутат. — Чистое отрицательное сальдо внешнеторгового оборота по туризму — 35 миллиардов долларов. Для примера, это 30% доходов от продажи нефти в 2019 году. Эта сумма также в 1,5 раза больше, чем доходы от экспорта зерна и в 2,2 раза больше, чем доходы от экспорта оружия».
«Последние лет 100, наверно, туризм в России рассматривается как нечто, не обладающее значимым экономическим потенциалом. А зря, — прокомментировал Алексей Воевода. — На данный момент уже видна необходимость в серьезном регулировании. Отрасль нуждается в законодательной и налоговых «оттепелях».