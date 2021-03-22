Путин назвал вакцинацию россиян задачей номер один

Президент России Владимир Путин назвал вакцинацию россиян от коронавируса задачей номер один.

Об этом он заявил на совещании с производителями вакцин.

Он отметил, что «одно дело — производить на иностранных площадках, для иностранного потребителя, а другое дело — обеспечить нужный объём производства внутри страны».