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Путин прокомментировал заявления ЕК о российских вакцинах от коронавируса

РИА Новости
25 минут назад
Россия никому не навязывает свою вакцину, но когда звучат высказывания о том, что в Европе она не нужна, возникает вопрос, чьи интересы они поддерживают - граждан или фармкомпаний, заявил президент РФ Владимир Путин.
Ранее еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил, что Европе не понадобится российская вакцина от коронавируса "Спутник V", так как в рамках объединения уже одобрены четыре других препарата, которых будет достаточно для достижения коллективного иммунитета.
"Странные заявления. Мы ничего никому не навязываем", - прокомментировал данные заявления Путин во время совещания по вопросам вакцинации против коронавируса в режиме видеоконференции.
По его словам, в Европе сегодня многие не знают, что Россия еще в январе выставила официальную заявку на регистрацию в Европейское агентство по лекарственным средствам, и только 4 марта пришло решение о начале рассмотрения.
"В этой связи знаете, что хочется сказать? Мы никому, как я уже только что заметил, ничего не навязываем, но вот когда такие заявления от официальных лиц мы слышим, возникает вопрос - чьи интересы защищают и представляют такие люди? Интересы каких-то фармацевтических компаний или интересы граждан европейских стран? Чем они занимаются? Лоббированием? И такие люди нас еще чему-то пытаются учить, еще санкции против нас какие-то вводят", - добавил Путин.
Он отметил, что это это их собственный выбор.
"Пожалуйста, пусть делают так, как они считают нужным и целесообразным для того, чтобы реализовать стоящие перед ними задачи", - сказал президент России.
Политика,Видео,Тьерри Бретон,Владимир Путин,Россия,
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