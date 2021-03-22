"Странные заявления. Мы ничего никому не навязываем", - прокомментировал данные заявления Путин во время совещания по вопросам вакцинации против коронавируса в режиме видеоконференции.
"В этой связи знаете, что хочется сказать? Мы никому, как я уже только что заметил, ничего не навязываем, но вот когда такие заявления от официальных лиц мы слышим, возникает вопрос - чьи интересы защищают и представляют такие люди? Интересы каких-то фармацевтических компаний или интересы граждан европейских стран? Чем они занимаются? Лоббированием? И такие люди нас еще чему-то пытаются учить, еще санкции против нас какие-то вводят", - добавил Путин.
"Пожалуйста, пусть делают так, как они считают нужным и целесообразным для того, чтобы реализовать стоящие перед ними задачи", - сказал президент России.