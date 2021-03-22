Путин решил сделать прививку от коронавируса

Президент России Владимир Путин во вторник сделает прививку от коронавируса. Об этих планах российский лидер сам рассказал днем ранее на совещании о ходе вакцинации от COVID-19, которое он провел по видео-конференц-связи.

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"Вакцинация - это, конечно, добровольный выбор каждого человека, личное решение каждого человека, - сказал тогда Путин. - Кстати говоря, я сам намерен сделать это завтра".

О том, на какой вакцине он остановил выбор, президент не пояснил. Не стал конкретизировать и его пресс-секретарь Дмитрий Песков . "Это будет одна из трех наших вакцин, - сказал представитель Кремля ТАСС, отвечая на соответствующий вопрос. - Все они хорошие и надежные". На том же совещании об этом говорил и Путин, подчеркнувший: "Сегодня мы с уверенностью можем сказать, и практика это неоспоримо подтверждает, что российские вакцины абсолютно надежны и безопасны. Более того, никакие другие подобные иностранные препараты не демонстрируют такой высокой степени защиты".

Для Путина эти слова - не только мнение специалистов-вирусологов: еще в прошлом году одна из его дочерей сделала прививку и, по словам президента, чувствовала себя хорошо, несмотря на небольшое увеличение температуры. Осенью 2020 года российский лидер рассказал, что близкие люди из его окружения, в то числе его близкие родственники, уже вакцинировались, как и сотрудники, которые работают с главой государства. "Речь идет о десятках людей, это человек 50, из них у 7-8 человек температура поднималась", - рассказал президент.

17 декабря прошлого года на большой пресс-конференции он отметил, что обязательно сделает прививку от коронавируса, как только это станет возможным. Путин тогда пояснял, что прислушивается к рекомендациям специалистов относительно возрастных ограничений на вакцинацию на данном этапе. Позже пресс-секретарь главы государства пояснял, что выбор Путиным времени для вакцинации от COVID-19 обусловлен также другими прививками, которые он своевременно делает, а врачи не рекомендуют применять их одновременно. На вопрос ТАСС о том, сделает ли Путин предстоящую процедуру публичным мероприятием, как поступают некоторые политики в других странах, Песков ответил отрицательно.