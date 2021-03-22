Лавров сфотографировался в маске с надписью FCKNG QRNTN 

Министру иностранных дел России Сергею Лаврову подарили защитную маску, надпись на которой пришлась ему по вкусу. Об этом говорится в Tiktok-аккаунте МИД РФ.
«Журналисты пула подарили С. В. Лаврову маску. И маска, и надпись пришлись министру впору», — отмечается в записи дипломатического ведомства.
На видео министр иностранных дел позирует на фоне воды в черной маске с надписью FKNG QRNTN.
Российский журналист Дмитрий Киселев в своем Telegram-канале высоко оценил юмор Сергея Лаврова.
«Надпись на маске: «К черту карантин!». Министр страны, контролирующей ковид уж точно лучше Запада, шлёт привет всем тем, кто учил Россию», — заметил он.
Как сообщал «Рамблер», ранее еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон отметил, что Европе не нужна российская вакцина «Спутник V», так как уже одобрены четыре других препарата, использование которых будет способствовать формированию коллективного иммунитета.
Однако из европейских стран поступают массовые сообщения о тромбах, возникающих после прививок одобренной в ЕС вакциной AstraZeneca. В итоге более десятка стран приостановили ее использование. Наблюдательный орган Европейского союза по контролю за лекарственными препаратами в свою очередь заявил, что преимущества этой вакцины перевешивают риски.