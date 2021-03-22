Антонов покинул МИД без комментариев

Ранее стало известно, что посол России в США Анатолий Антонов был вызван в Москву на консультации. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
заявила, что для российской стороны главным является определение способов выправить российско-американские связи, которые Вашингтон в последние годы завел в "тупик". В российском МИДе подчеркнули, что в новейшей истории еще не приглашали посла РФ в США на консультации в Москву. Представитель Госдепартамента США
Джалина Портер, комментируя вызов российского посла в Вашингтоне в Москву, заявила, что американская сторона готовы привлекать Россию к ответственности.