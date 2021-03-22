Антонов покинул МИД без комментариев

Отмечается, что заметив журналистов у главного входа здания МИД, дипломат вышел через боковой вход, однако и там были представители прессы.

Корреспонденты попытались расспросить посла, но он не захотел ничего говорить, а после попросил не беспокоить его. Консультации в МИД с дипломатом длились порядка двух часов и завершились вскоре после того, как ведомство опубликовало заявление о состоянии отношений с Соединенными Штатами. Дипломат не стал также сообщать, возобновятся ли они в понедельник, 22 марта.