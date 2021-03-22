Грушко пояснил, что ранее стороны продвинулись «на расстояние вытянутой руки» в вопросе принятия политических решений по отмене визового режима с ЕС. Однако фракция в Евросоюзе, «играющая сейчас главную скрипку», заявила, что было бы неправильно политически предоставлять безвизовый режим России прежде, чем он будет введен с теми странами, которые заявили о желании вступить в ЕС – Грузией и Украиной.