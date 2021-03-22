«Если возвращаться к Евросоюзу, то, наверное, лучшая характеристика (отношений): было бы (правильно) сказать, что они находятся в кризисном состоянии. Такой конфликт сосуществования», – передает его слова РИА «Новости».
«Евросоюз на самом деле не оказался готов к равноправному сотрудничеству. Все схемы, с которыми мы не соглашались, они предусматривали механистическое следование России в фарваторе европейских стандартов, принципов и так далее. С какими-то странами, как мы видим, это проходит, но с таким государством как Россия очевидно было, что это обречено на провал. Собственно, к этому провалу мы и подошли», – сказал дипломат.