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Сенатором Совета Федерации от Курской области стал Григорий Рапота

Российская Газетаиещё 4
7 часов назад
Курскую область в Совете Федерации РФ будет представлять Григорий Рапота, ранее занимавший должность Государственного секретаря Союзного государства.
Григорий Рапота станет сенатором СФ от Курской области
Фото: РИА НовостиРИА Новости
О новом назначении на оперативном совещании в администрации региона заявил курский губернатор Роман Старовойт. Он напомнил, что место в Совете Федерации оставалось вакантным со дня смерти сенатора Александра Михайлова.
С новым представителем от региона курские власти уже определили первые шаги, которые позволят укрепить позиции области в Совете Федерации. Известно, что в будущем месяце там пройдут Дни Курской области.
Григорий Рапота родился в 1944 году в Москве. Образование получил в Московском высшем техническом училище имени Баумана и Краснознаменном институте КГБ СССР. В КГБ работал с 1966 года, в 1994 был назначен замдиректора Службы внешней разведки РФ, в 1998 - замсекретаря Совета Безопасности. В 2001 году стал генсеком Евразийского экономического сообщества, в 2007 - полномочным представителем президента в Южном федеральном округе, в2008 – в Приволжском федеральном округе. В 2011 году получил пост госсекретаря Союзного государства России и Белоруссии, который и занимал до 19 марта 2021 года.
Политика,Григорий Рапота,Роман Старовойт,Александр Михайлов,КГБ СССР,Совет Федерации,Курская Область,
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