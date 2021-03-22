Григорий Рапота станет сенатором СФ от Курской области

Григорий Рапота родился в 1944 году в Москве. Образование получил в Московском высшем техническом училище имени Баумана и Краснознаменном институте КГБ СССР
. В КГБ работал с 1966 года, в 1994 был назначен замдиректора Службы внешней разведки РФ, в 1998 - замсекретаря Совета Безопасности. В 2001 году стал генсеком Евразийского экономического сообщества, в 2007 - полномочным представителем президента в Южном федеральном округе, в2008 – в Приволжском федеральном округе. В 2011 году получил пост госсекретаря Союзного государства России и Белоруссии, который и занимал до 19 марта 2021 года.