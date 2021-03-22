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Лавров призвал уходить от использования доллара

Газета.Ruиещё 5
13 минут назад
Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров призвал уходить от использования доллара. Об этом он заявил в интервью китайским СМИ, текст которого приводится на сайте внешнеполитического ведомства.
Лавров призвал уходить от использования доллара
Фото: РИА НовостиРИА Новости
По его словам, осуществление этого должно происходить посредством перехода к расчетам в национальных или альтернативных доллару валютах. Кроме того, он предложил уйти от использования контролируемых Западом платежных систем. Глава министерства призвал укреплять отечественную технологическую самостоятельность как России, так и Китаю.
"Жизнь заставляет нас выстраивать свою линию в экономическом и социальном развитии таким образом, чтобы не зависеть от тех "причуд", которые демонстрируют наши западные партнеры", - подчеркнул Лавров.
При этом министр указал на то, что Запад занимается продвижением своей идеологизированной повесткой, которая нацелена на сохранение "доминирования за счет сдерживания развития других стран". Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что Россия уходит от долларовой зависимости.
Политика,Вячеслав Володин,Сергей Лавров,Госдума,МИД,
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