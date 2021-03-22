Лавров призвал уходить от использования доллара

По его словам, осуществление этого должно происходить посредством перехода к расчетам в национальных или альтернативных доллару валютах. Кроме того, он предложил уйти от использования контролируемых Западом платежных систем. Глава министерства призвал укреплять отечественную технологическую самостоятельность как России, так и Китаю.