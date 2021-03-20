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Москва

Антонов выехал из Вашингтона 

ТАСС 59 минут назад
Посол России в США отозван для консультаций в Москву
Фото: ТАСС
Посол России в США Анатолий Антонов выехал в субботу из Вашингтона и отправился в Нью-Йорк, чтобы вылететь оттуда на консультации в Москву.
Как передают корреспонденты ТАСС, Антонов на служебном автомобиле покинул территорию российского посольства. В ближайшие часы он отправляется в столицу России прямым рейсом "Аэрофлота" из нью-йоркского аэропорта имени Джона Кеннеди. В Москву российский посол прибывает в воскресенье, 21 марта (утром по местному времени).
Министерство иностранных дел России в среду объявило, что Антонов приглашен в Москву на консультации, проводимые с целью проанализировать, что делать и куда двигаться в контексте отношений с США. Посольство в собственном распространенном в тот же день комментарии пояснило, что на предстоящих совещаниях с участием Антонова в МИД России и других ведомствах планируется обсудить пути выправления пребывающих в кризисе российско-американских связей. Как заверили в посольстве, Москва исходит из того, что добрые и прагматичные связи между Россией и США отвечают чаяниям народов двух государств и международного сообщества в целом.
При этом в посольстве подчеркнули, что сложившаяся в российско-американских отношениях ситуация "стала следствием целенаправленной политики Вашингтона, который на протяжении последних лет, по сути, сознательно заводил двустороннее взаимодействие в тупик". Неконструктивный курс администрации США не отвечает интересам обеих стран, а отдельные непродуманные заявления американских руководителей "и вовсе ставят под угрозу обрушения и без того избыточно конфронтационные отношения", предупредили в посольстве.
Объявление о приглашении Антонова на консультации прозвучало после того, как президент США Джо Байден в записанном 16 марта интервью телекомпании ABC заявил, что российское руководство должно будет "заплатить цену" в связи с приписываемыми Москве попытками вмешательства в американские выборы. Кроме того, глава Белого дома ответил утвердительно на вопрос, считает ли он президента России Владимира Путина убийцей. Впоследствии Белый дом и Госдепартамент выступили с утверждениями, что Вашингтон рассчитывает в том числе на конструктивное сотрудничество с Москвой в сферах, представляющих обоюдный интерес, но не собирается сглаживать противоречия в двусторонних отношениях.
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Политика , Джозеф Байден , Анатолий Антонов , Владимир Путин , МИД , Аэрофлот , Госдеп США , Администрация США , телеканал АВС
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