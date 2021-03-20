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В Госдуме оценили слова Авакова о новой холодной войне

Вечерняя Москваиещё 5
16 часов назад
Использование главой МВД Украины Арсеном Аваковым термина «холодная война» применительно к ситуации с заявлениями главы США Джо Байдена о президенте России Владимире Путине неуместно. Об этом заявил депутат Государственной думы Руслан Бальбек в субботу, 20 марта.
В Госдуме оценили слова Авакова о новой холодной войне
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва
— Мы наблюдаем оскорбительные заявления американских элит, но, думаю, это лишь вопрос воспитания отдельных людей. Так что насчет холодной войны господин Аваков погорячился, — сообщил парламентарий.
Бальбек добавил, что Аваков пытается выглядеть стратегом, он может «притянуть за уши» разногласия между США и Россией и показать это как пример холодной войны. Между двумя странами возможен диалог, но в Белом доме не спешат делать ответные шаги, приводит слова депутата RT.
Напомним, глава США Джо Байден заявил, что Россия в целом и президент Владимир Путин в частности должны «заплатить цену» за якобы вмешательство Москвы в американские президентские выборы. Позднее Путин прокомментировал высказывания Байдена в свой адрес. Он пожелал американскому президенту здоровья, отметив, что при оценке других народов люди смотрятся в зеркало.
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