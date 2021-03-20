Володин дал оценку «умному голосованию» и предложил альтернативу

«Нам всем важно перейти от политической демагогии к содержательной работе, а это значит, что и в ходе избирательной кампании мы должны сделать выбор в пользу второго», — рассуждает Володин в ТГ-канале.
«Демократия — это процедуры, нормы и правила. Через них работа депутата наполнится содержанием, которое необходимо обществу и стране. Конечно, это повысит ответственность, усложнит жизнь депутату, планка работы будет выше — это все, безусловно, непросто. Но вместе с этим придет и другое отношение к депутату. Люди будут понимать, что он занимается решением их проблем. В конечном итоге, это обеспечит содержательную повестку работы», — отметил Володин.
«Не согласен. «Умное голосование» — это про форму, это несодержательный проект, он не направлен на решение вопросов и проблем граждан. В его основе — желание попасть во власть», — указал спикер Госдумы.