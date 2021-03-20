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Володин дал оценку «умному голосованию» и предложил альтернативу

ИА Regnumиещё 10
21 час назад
Перед выборами спикер Госдумы Вячеслав Володин настаивает на переходе от политической демагогии к содержательной работе и не согласен с формирование альтернативы «умному голосованию».
Володин дал оценку «умному голосованию» и предложил альтернативу
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Нам всем важно перейти от политической демагогии к содержательной работе, а это значит, что и в ходе избирательной кампании мы должны сделать выбор в пользу второго», — рассуждает Володин в ТГ-канале.
Он дал определение демократии.
«Демократия — это процедуры, нормы и правила. Через них работа депутата наполнится содержанием, которое необходимо обществу и стране. Конечно, это повысит ответственность, усложнит жизнь депутату, планка работы будет выше — это все, безусловно, непросто. Но вместе с этим придет и другое отношение к депутату. Люди будут понимать, что он занимается решением их проблем. В конечном итоге, это обеспечит содержательную повестку работы», — отметил Володин.
Одновременно он ответил политологам, которые считают, что таким образом формируется альтернатива «умному голосованию».
«Не согласен. «Умное голосование» — это про форму, это несодержательный проект, он не направлен на решение вопросов и проблем граждан. В его основе — желание попасть во власть», — указал спикер Госдумы.
Кроме всего, рассуждает он, надо учитывать, что инициаторы этого проекта находятся за границей, по мнению депутата, за ним стоят западные государства и спецслужбы, через него осуществляется вмешательство во внутренние дела нашей страны, используются политики, которых вовлекают в этот проект, объясняя его только одним — он оппозиционен действующей власти.
Как сообщало ранее ИА REGNUM, выборы в Госдуму восьмого созыва пройдут в России в сентябре.
Политика,Вячеслав Володин,Госдума,
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