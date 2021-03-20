Володин дал оценку «умному голосованию» и предложил альтернативу

Кроме всего, рассуждает он, надо учитывать, что инициаторы этого проекта находятся за границей, по мнению депутата, за ним стоят западные государства и спецслужбы, через него осуществляется вмешательство во внутренние дела нашей страны, используются политики, которых вовлекают в этот проект, объясняя его только одним — он оппозиционен действующей власти.