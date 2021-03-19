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Москва

Названо имя кандидата на должность посла России в Белоруссии 

Lenta.ru 7 часов назад
Послом России в Белоруссии может стать Лукьянов
Фото: пресс-служба посольства РФ в Латвийской Республике
Москва ожидает от Минска получения агремана на назначение Евгения Лукьянова послом России в Белоруссии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный источник.
Отмечается, что запрос белорусским властям был отправлен после одобрения кандидатуры Лукьянова в Государственной Думе и Совете Федерации.
Евгений Лукьянов начал дипломатическую карьеру в 2016 году. С 2012 по 2016 год он занимал пост помощника секретаря Совета безопасности России, а с 1993 по 2006 год находился на руководящих должностях в Дрезднер-банке и ВТБ. Образование получил в Ленинградском государственном университете имени Жданова по специальности «Английский язык и литература». Последние четыре года Лукьянов руководит российской дипмиссией в Латвии.
Ранее бывший посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев был назначен госсекретарем Союзного государства. Постановление подписал президент Белоруссии Александр Лукашенко. Прежний госсекретарь Григорий Рапота освобожден от должности.
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Комментарии
Политика , Дмитрий Мезенцев , Евгений Лукьянов , Григорий Рапота , Александр Лукашенко , Банк ВТБ , Госдума , Совет Федерации , Совет безопасности РФ
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