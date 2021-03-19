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Москва

Постпред РФ советует Западу смириться с Крымом и встроиться в развитие бизнеса в регионе 

ТАСС 54 минуты назад
Россия показала ОБСЕ ролик о развитии Крыма
Фото: ТАСС
Политические оценки западных партнеров по теме воссоединения Крыма с РФ ни на что повлиять не могут, Западу следует принять этот факт. Об этом заявил в пятницу постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич в эфире телеканала "Россия-24".
Дипломат указал, что тема возвращения Крыма в состав России была затронута 18 марта на встрече Постоянного совета организации, где российская делегация представила сюжет о развитии этого региона, что, по словам Лукашевича, вызвало любопытную реакцию.

"Мы представили очень красочный сюжет о том, как развивается регион, как он бурно растет в экономическом, культурном и других планах, как реализуются масштабные программы строительства дорог, развитие туристической сферы. То есть не стали политизировать, а показали реальную жизнь полуострова, — рассказал он. — В ответку, конечно, полетели известные стенания по поводу некой оккупации, агрессии. Сообщество ОБСЕ, оно составляет в основном США и большую часть западной и восточной Европы. Конечно, они с этим не смирились и вряд ли смирятся".

"Но я их успокаивал, [говорил], что жизнь идет вперед, вы своими политическими оценками ничего не исправите, это уже факт, который надо принять и попытаться встроиться в него, как делают, например, некоторые турецкие фирмы, которые участвовали в оформлении соборной мечети, которая сейчас достраивается", — добавил постпред РФ.

По его словам, внимание было обращено и на то, как на полуострове развивается европейский и американский бизнес, были приведены конкретные данные, как туристы, большую часть которых составляют граждане Украины, отдыхают в российском Крыму.

"Против этих фактов эта пропаганда настолько жалко выглядит, что кроме улыбки это ничего не вызывает", — заключил Лукашевич.

Крым и Севастополь вернулись в состав России после референдума, проведенного в марте 2014 года на фоне государственного переворота на Украине. В референдуме приняли участие более 80% имевших право голоса жителей полуострова. За воссоединение с Россией проголосовали 96,7% избирателей Республики Крым и 95,6% избирателей Севастополя. 18 марта 2014 года президент России подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным собранием.
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Политика , Александр Лукашевич , ОБСЕ
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