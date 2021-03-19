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Кадыров призвал Байдена «не увиливать» от разговора с Путиным

Говорит Москва
39 минут назад
Кадыров призвал Байдена «не увиливать» от разговора с Путиным.
Кадыров призвал Байдена «не увиливать» от разговора с Путиным
Фото: ТАССТАСС
«Примите предложение президента России. Поговорите и выскажитесь, если есть что сказать», — написал глава Чечни в своём Telegram-канале.
«Да будьте вы мужчиной, Джо Байден! Отвечайте за слова и не позорьтесь. Не надо увиливать от разговора, ссылаясь на некие рабочие командировки и встречи», — сказано в посте Рамзана Кадырова.
Глава Чечни отметил, что сейчас «нет ничего важнее диалога в интересах российско-американских отношений, которые находятся в стрессовом состоянии».
«Если появился шанс к такому диалогу, не стоит его упускать», — добавил Кадыров.
Сегодня президент США ответил на предложение Владимира Путина об открытом диалоге в прямом эфире. Джо Байден заявил в Белом доме журналистам, что контакты между лидерами двух стран состоятся в обозримой перспективе.
Ранее Владимир Путин предложил американскому президенту провести открытый диалог в прямом эфире в ближайшее время в прямом эфире.
Политика,Джозеф Байден,Рамзан Кадыров,Владимир Путин,Чеченская Республика,
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