Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

«Коммунисты России» призвали российские спецслужбы расследовать убийство Кеннеди 

Алиса Селезнёва 15 часов назад
«Коммунисты России» призвали российские спецслужбы расследовать убийство Кеннеди
Фото: РИА Новости
«Коммунисты России» попросили Федеральную службу безопасности и Службу внешней разведки РФ расследовать убийство президента США Джона Кеннеди. Об этом заявил РИА Новости замглавы ЦК партии.
Президент США Джон Кеннеди был убит 22 ноября 1963 года во время поездки в Даллас. Единственным подозреваемым в совершении преступления стал бывший морской пехотинец США, живший какое-то время в СССР, Ли Харви Освальд. Однако есть ряд гипотез, представляющих альтернативные версии убийства 35-го президента США.
Свою просьбу к ФСБ и СВР помочь в расследовании преступления «Коммунисты России» обосновали тем, что «США этого сделать не в состоянии».
«Рамблер» писал, что ранее коммунисты после скандального заявления президента США Джо Байдена в адрес российского лидера Владимира Путина призвали российские СМИ игнорировать церемонию вручения «Оскара».
Видео дня. Ухажер подарил Муцениеце машину за 10 миллионов
Политика , Безопасность , Убийство , Джозеф Байден , Джон Кеннеди , Харви Освальд , Владимир Путин , ФСБ , КПРФ , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Видео
«Получай, собачатина!»: россиянка избила дочь из-за мужа
01:19
«Получай, собачатина!»: россиянка избила дочь из-за мужа
Происшествия Криминал
После взрыва в Химках из-под завалов спасли ребенка
00:32
После взрыва в Химках из-под завалов спасли ребенка
Происшествия
Украинцы вербовали россиян для терактов в России
00:57
Украинцы вербовали россиян для терактов в России
Происшествия Криминал
Правительственное авто сбило ребенка в Петербурге
00:26
Правительственное авто сбило ребенка в Петербурге
Происшествия
Вертолет с туристами рухнул в море на глазах у людей
00:04
Вертолет с туристами рухнул в море на глазах у людей
Происшествия Азия
«Очень довольный будешь»: таксист домогался клиентки
01:26
«Очень довольный будешь»: таксист домогался клиентки
Происшествия
Невеста едва не сгорела в лимузине по дороге на свадьбу
00:08
Невеста едва не сгорела в лимузине по дороге на свадьбу
Происшествия Пожары
Машина скорой помощи сбила женщину в Москве
00:39
Машина скорой помощи сбила женщину в Москве
Происшествия Новости Москвы
Красноармеец прошелся по рельсам в столичном метро
00:20
Красноармеец прошелся по рельсам в столичном метро
Происшествия Новости Москвы
В девятиэтажке в Химках прогремел взрыв
00:19
В девятиэтажке в Химках прогремел взрыв
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение