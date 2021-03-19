«Коммунисты России» призвали российские спецслужбы расследовать убийство Кеннеди 

«Коммунисты России» попросили Федеральную службу безопасности и Службу внешней разведки РФ расследовать убийство президента США Джона Кеннеди. Об этом заявил РИА Новости замглавы ЦК партии.
Президент США Джон Кеннеди был убит 22 ноября 1963 года во время поездки в Даллас. Единственным подозреваемым в совершении преступления стал бывший морской пехотинец США, живший какое-то время в СССР, Ли Харви Освальд. Однако есть ряд гипотез, представляющих альтернативные версии убийства 35-го президента США.
Свою просьбу к ФСБ и СВР помочь в расследовании преступления «Коммунисты России» обосновали тем, что «США этого сделать не в состоянии».
«Рамблер» писал, что ранее коммунисты после скандального заявления президента США Джо Байдена в адрес российского лидера Владимира Путина призвали российские СМИ игнорировать церемонию вручения «Оскара».