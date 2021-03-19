«Коммунисты России» призвали российские спецслужбы расследовать убийство Кеннеди 

Президент США Джон Кеннеди был убит 22 ноября 1963 года во время поездки в Даллас. Единственным подозреваемым в совершении преступления стал бывший морской пехотинец США, живший какое-то время в СССР, Ли Харви Освальд . Однако есть ряд гипотез, представляющих альтернативные версии убийства 35-го президента США.

Свою просьбу к ФСБ и СВР помочь в расследовании преступления «Коммунисты России» обосновали тем, что «США этого сделать не в состоянии».