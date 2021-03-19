Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

Путин уволил двух генералов 

Lenta.ru 48 минут назад
Путин уволил двух генералов
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении от занимаемых должностей двух генералов — замминистра внутренних дел Чечни Апты Алаудинова и начальника главного управления МЧС по Пермскому краю Андрея Бубенцова. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
По данным издания, генерал-майор полиции Алаудинов оказался в немилости в 2019 году после «шуточного подзатыльника портрету Рамзана Кадырова». Позднее генерал опроверг эти сведения, присягнув на верность главе Чечни.
Тем же указом уволен и генерал-майор Андрей Бубенцов, занимавший пост начальника пермского МЧС, а также заместитель прокурора Московской области Семен Якубов. Зампрокурора, по информации издания, сам подал рапорт об отставке на фоне скандала после перестрелки в башне «Москва-Сити». Один из гостей бизнесмена Дмитрия Павлова, охранник которого устроил перестрелку в ресторане в башне «Око», через Якубова пытался «решить вопросы» с расследованием дела.
Путин предложил Байдену провести переговоры
17 ноября 2017 года бизнесмен Дмитрий Павлов, известный в криминальном мире по прозвищу Павлик, отмечал 55-летие в ресторане Crystal BallRoom в башне «Око». Во время торжества охранники гостей именинника повздорили из-за неправильно припаркованного автомобиля Mercedes. В ходе конфликта стороны открыли друг по другу огонь. В результате перестрелки были задержаны более 30 человек, 10 — обратились за медицинской помощью. Один человек погиб, пятеро получили ранения.
Видео дня. Ухажер подарил Муцениеце машину за 10 миллионов
Последние новости
Псаки рассказала о намерении Байдена не сдерживаться в выражениях против России Псаки рассказала о намерении Байдена не сдерживаться в выражениях против России Помпео прокомментировал слова Байдена в адрес Путина Помпео прокомментировал слова Байдена в адрес Путина Байден проигнорировал вопрос о разговоре с Путиным Байден проигнорировал вопрос о разговоре с Путиным
Комментарии 26
Политика , Рамзан Кадыров , Семен Якубов , Дмитрий Павлов , Владимир Путин , МЧС
Читайте также
Новости партнеров
Видео
«Очень довольный будешь»: таксист предложил клиентке секс
01:26
«Очень довольный будешь»: таксист предложил клиентке секс
Происшествия
Взорвавшийся на путях после тарана поезда грузовик сняли на видео
00:41
Взорвавшийся на путях после тарана поезда грузовик сняли на видео
Происшествия В мире
Машина скорой помощи сбила женщину в Москве
00:39
Машина скорой помощи сбила женщину в Москве
Происшествия Новости Москвы
«Часто меняла мужчин»: брат зарезал сестру у ТЦ
00:13
«Часто меняла мужчин»: брат зарезал сестру у ТЦ
Происшествия Криминал
Собчак опозорилась на публичном мероприятии
00:16
Собчак опозорилась на публичном мероприятии
Шоу-бизнес
Мужчину с маленьким сыном избили за замечание
00:26
Мужчину с маленьким сыном избили за замечание
Происшествия Криминал
Россиянка бросилась в колодец за упавшим сыном
00:34
Россиянка бросилась в колодец за упавшим сыном
Происшествия
Бойцовский пес напал на ребенка на глазах у своей хозяйки
00:50
Бойцовский пес напал на ребенка на глазах у своей хозяйки
Происшествия
Старушка гуляет по путям на станции в московском метро
00:39
Старушка гуляет по путям на станции в московском метро
Происшествия Новости Москвы
Анастасию Ивлееву поймали за рулем без прав
00:47
Анастасию Ивлееву поймали за рулем без прав
Шоу-бизнес Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение