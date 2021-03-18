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Москва

Байден не стал отвечать на вопрос о том, согласится ли он на разговор с Путиным 

ТАСС 27 минут назад
Байден проигнорировал вопрос о разговоре с Путиным
Фото: © EPA-EFE/Yuri Gripas/POOL
Президент США Джо Байден в четверг не стал отвечать на вопрос журналистов о том, согласится ли он провести разговор с российским лидером Владимиром Путиным.
Трансляция выступления американского президента, посвященного ситуации с вакцинацией от коронавируса в США, велась на сайте Белого дома. После его окончания Байден проигнорировал вопросы прессы, в том числе первый из них — о том, согласен ли он на предложенную встречу с Путиным. Хозяин Белого дома не ответил ни на него, ни на другие вопросы и вышел из зала.
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Политика , Джозеф Байден , Владимир Путин
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