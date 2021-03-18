Байден проигнорировал вопрос о разговоре с Путиным

Трансляция выступления американского президента, посвященного ситуации с вакцинацией от коронавируса в США, велась на сайте Белого дома. После его окончания Байден проигнорировал вопросы прессы, в том числе первый из них — о том, согласен ли он на предложенную встречу с Путиным. Хозяин Белого дома не ответил ни на него, ни на другие вопросы и вышел из зала.