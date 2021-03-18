Глав регионов и заксобраний предложили сделать членами Совфеда 

"В Совет Федерации Федерального Собрания РФ в соответствии с Конституцией РФ входят по два представителя от каждого субъекта Российской Федерации: глава законодательного (представительного) и глава исполнительного органов государственной власти, по должности", — говорится в законопроекте.
"Субъекты РФ смогут принимать непосредственное участие в законодательной деятельности, получив возможность помимо уже имеющейся выступать с законодательной инициативой, голосовать за принятие законопроектов, в том числе утверждать бюджет", — добавляется в пояснении.
"Принятие данного федерального закона позволит избирателям направлять в Совет Федерации кандидатов, чья безупречная репутация и деловые качества будут подтверждены итогами выборов на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании", — подчеркивается в документе.