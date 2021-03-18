Глав регионов и заксобраний предложили сделать членами Совфеда 

"В Совет Федерации Федерального Собрания РФ в соответствии с Конституцией РФ входят по два представителя от каждого субъекта Российской Федерации: глава законодательного (представительного) и глава исполнительного органов государственной власти, по должности", — говорится в законопроекте.

В пояснительной записке автор отмечает, что данная практика ранее уже доказала свое преимущество.

"Субъекты РФ смогут принимать непосредственное участие в законодательной деятельности, получив возможность помимо уже имеющейся выступать с законодательной инициативой, голосовать за принятие законопроектов, в том числе утверждать бюджет", — добавляется в пояснении.

Законопроект предполагает, что главы субъектов и региональных заксобраний будут исполнять полномочия на непостоянной и неоплачиваемой основе, так как данная деятельность будет для них сопутствующей, что позволит сэкономить федеральному бюджету около одного миллиарда рублей ежегодно.