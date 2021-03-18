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Глав регионов и заксобраний предложили сделать членами Совфеда 

РИА Новости 18 марта 2021
Глав регионов и заксобраний предложили сделать членами Совфеда
Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ
Депутат Сергей Иванов (ЛДПР) внес в Госдуму законопроект, изменяющий порядок формирования Совета Федерации представителями от субъектов: предлагается направлять в верхнюю палату глав регионов и заксобраний.

"В Совет Федерации Федерального Собрания РФ в соответствии с Конституцией РФ входят по два представителя от каждого субъекта Российской Федерации: глава законодательного (представительного) и глава исполнительного органов государственной власти, по должности", — говорится в законопроекте.

В пояснительной записке автор отмечает, что данная практика ранее уже доказала свое преимущество.

"Субъекты РФ смогут принимать непосредственное участие в законодательной деятельности, получив возможность помимо уже имеющейся выступать с законодательной инициативой, голосовать за принятие законопроектов, в том числе утверждать бюджет", — добавляется в пояснении.

Законопроект предполагает, что главы субъектов и региональных заксобраний будут исполнять полномочия на непостоянной и неоплачиваемой основе, так как данная деятельность будет для них сопутствующей, что позволит сэкономить федеральному бюджету около одного миллиарда рублей ежегодно.

"Принятие данного федерального закона позволит избирателям направлять в Совет Федерации кандидатов, чья безупречная репутация и деловые качества будут подтверждены итогами выборов на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании", — подчеркивается в документе.

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Комментарии 1
Политика , Новости регионов , Законопроекты , Сергей Иванов , Госдума , Совет Федерации , ЛДПР
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