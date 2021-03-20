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Москва

За самострой предложили уголовное наказание 

Профиль и ещё 2 1 час назад
За самострой предложили уголовное наказание
Фото: ©Агентство «Москва»
Министерство строительства предлагает ужесточить ответственность глав муниципалитетов и надзорных ведомств за появление жилых самостроев. Об этом в четверг, 18 марта, заявил заместитель главы ведомства Никита Стасишин на заседании совета по вопросам жилищного строительства при Совете Федерации.

"Мы уточним требования к надзору, поможем регионам с обследованием Должна быть прямая ответственность главы муниципалитета и его заместителя, который отвечает за строительство", — сказал Стасишин.

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике и местному самоуправлению Аркадий Чернецкий предложил ввести уголовную ответственность для сотрудников надзорных ведомств, которые допускают появление жилых самостроев, сообщает "Интерфакс".
Стасишин, в свою очередь, добавил, что "сейчас законы плохо исполняются органами строительного контроля". По его словам, необходимо ужесточать требования и ответственность, однако в ведомстве на данный момент нет возможности принимать решения по введению уголовной ответственности. Стасишин отметил, что если будет подготовлена соответствующая инициатива, Минстрой ее поддержит.
Самострой — сооружения или строения, возведенные на земельном участке, не оформленном в установленном порядке, или на территории, разрешенное использование которой не допускает строительства подобного объекта. В категорию самостроя попадают несогласованные постройки, сооружения без разрешений или с нарушением градостроительных и строительных норм и правил.
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Политика , Строительство , Законопроекты , Аркадий Чернецкий , Никита Стасишин , Совет Федерации , Минстрой , Интерфакс
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