За самострой предложили уголовное наказание 

"Мы уточним требования к надзору, поможем регионам с обследованием Должна быть прямая ответственность главы муниципалитета и его заместителя, который отвечает за строительство", — сказал Стасишин.

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике и местному самоуправлению Аркадий Чернецкий предложил ввести уголовную ответственность для сотрудников надзорных ведомств, которые допускают появление жилых самостроев, сообщает "Интерфакс"

Стасишин, в свою очередь, добавил, что "сейчас законы плохо исполняются органами строительного контроля". По его словам, необходимо ужесточать требования и ответственность, однако в ведомстве на данный момент нет возможности принимать решения по введению уголовной ответственности. Стасишин отметил, что если будет подготовлена соответствующая инициатива, Минстрой ее поддержит.

Самострой — сооружения или строения, возведенные на земельном участке, не оформленном в установленном порядке, или на территории, разрешенное использование которой не допускает строительства подобного объекта. В категорию самостроя попадают несогласованные постройки, сооружения без разрешений или с нарушением градостроительных и строительных норм и правил.