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Москва

США придется считаться с Россией, заявил Путин 

РИА Новости 37 минут назад
США придется считаться с Россией: хоть они и думают, что мы такие же, как они, но это не так — у нас другой генетический и культурно-нравственный код, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Мы, хоть они думают, что мы такие же, как они, но мы другие люди. У нас другой генетический и культурно-нравственный код. Но мы умеем отстаивать свои собственные интересы. И мы будем с ними работать. Но в тех областях, в которых мы сами заинтересованы. И на тех условиях, которые мы считаем выгодными для себя", — сказал он в ходе встречи с представителями общественности Крыма и Севастополя, которая проходила по видеосвязи.

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"И им придется с этим считаться. Им придется с этим считаться, несмотря на все попытки остановить наше развитие. Несмотря на санкции, оскорбления. Им придется с этим считаться", — подчеркнул Путин.
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Политика , Видео , Владимир Путин
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