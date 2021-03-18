"Мы, хоть они думают, что мы такие же, как они, но мы другие люди. У нас другой генетический и культурно-нравственный код. Но мы умеем отстаивать свои собственные интересы. И мы будем с ними работать. Но в тех областях, в которых мы сами заинтересованы. И на тех условиях, которые мы считаем выгодными для себя", — сказал он в ходе встречи с представителями общественности Крыма и Севастополя, которая проходила по видеосвязи.