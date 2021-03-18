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Москва

Хинштейн оценил возможность блокировки Twitter в России 

Российская Газета и ещё 3 36 минут назад
Роскомнадзор может полностью заблокировать Twitter через месяц, если соцсеть не удалит запрещенный контент. И рычаги для этого сейчас есть. Такое мнение высказал председатель Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.
Согласно его наблюдениям, пока предпосылок, что соцсеть пойдет на диалог с российской властью, так и не появилось.
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По оценке Хинштейна, российские власти способны эффективно заблокировать Twitter — в том числе с учетом опыта с мессенджером Telegram, когда пользователи массово обходили блокировку через VPN.

"За время, прошедшее с истории с Telegram, многое изменилось", — сказал Хинштейн в пресс-центре "Парламентской газеты".

Он напомнил, что заработал закон о безопасности Рунета, который сделал российский сегмент глобальной сети независимым от внешних факторов. "Сегодня у государства достаточно механизмов влиять техническими способами. VPN — сегодня точно так же доступ к ним может быть ограничен", — считает глава комитета.
А если начнется "цепная реакция", и пользователи массово попытаются обходить обсуждаемую блокировку Twitter с помощью VPN-сервисов, дальше начнутся блокировки доступа уже к ним, отметил депутат.

"У меня нет оснований не доверять руководителям самого высокого уровня, специалистам, которые заверяют нас в том, что эта проблема техническими средствами сегодня решается", — резюмировал он.

Парламентарий также сообщил о подготовке законопроекта, который обяжет иностранные IT-компании создавать представительства в России и введет требования к их работе.

"Сейчас работа над таким законопроектом идет, который "приземлит" иностранные ресурсы, то есть обяжет их создать представительства и филиалы, — заявил он. — Ну и вообще будут прописаны правила, требования для работы иностранных технологических компаний в РФ".

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Политика , Видео , Александр Хинштейн , Роскомнадзор , Госдума , Парламентская газета
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